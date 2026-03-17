Cartelloni giganti | la campagna No invade le strade

Una serie di cartelloni giganti sono stati installati lungo le strade in occasione della campagna referendaria sulla riforma della giustizia. La comunicazione si caratterizza per toni sempre più aggressivi e metodi che alcuni osservatori considerano eccessivamente invasivi. La presenza di queste installazioni ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le associazioni di settore.

La campagna referendaria sulla riforma della giustizia ha assunto toni sempre più aggressivi e metodi di comunicazione che molti osservatori giudano eccessivamente invasivi. La corrente Magistratura Democratica ha scelto di utilizzare la cartellonistica stradale per diffondere il messaggio del “No”, con manifesti di grandi dimensioni affissi lungo le vie pubbliche. Il contenuto dei cartelloni, descritto come fazioso dalle fonti, mette in guardia contro una presunta ingerenza politica nelle decisioni dei magistrati attraverso la legge Nordio. Questa strategia comunicativa, definita ingombrante ed esagerata nei suoi proporzioni, segna un punto di svolta nel dibattito pubblico, trasformando la piazza in uno spazio di propaganda politica diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cartelloni giganti: la campagna “No” invade le strade Articoli correlati L’Anm piazza i cartelloni in tribunale e «invade» persino i circoli della GdFIl fronte del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia sta usando ogni mezzo per provare a vincere la tenzone. Maltempo Sardegna, a Cala Gonone la mareggiata invade le stradeLa protezione civile regionale ha prorogato per altre 24 ore in Sardegna l’allerta meteo rossa per venti, pioggia e mareggiate. Contenuti utili per approfondire Cartelloni giganti La foto alterata degli scontri di Torino è finita pure sui cartelloni: la campagna di FdILa fotografia degli scontri di Torino del 31 gennaio, basata su uno scatto reale ma successivamente alterata con l’AI, è stata utilizzata su diversi cartelloni pubblicitari nell’ambito di una campagna ... fanpage.it Sassari, la campagna Autismo in cartelloneNeurodivergenza, non malattia. A Sassari parte la campagna pubblicitaria Autismo in cartellone della Fondazione Lorenzo Paolo Medas, con l’appoggio di realtà istituzionali e non, dalla Regione al ... unionesarda.it