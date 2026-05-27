Maxi incendio nella concessionaria | una grande colonna di fumo e odore di bruciato in città

Un maxi incendio si è sviluppato in una concessionaria, provocando una vasta colonna di fumo visibile in tutta la città. I residenti hanno segnalato un forte odore di bruciato nell’aria, generando preoccupazione tra i cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione immediata sulle cause o eventuali feriti.

Grande paura a Concorezzo e i cittadini allarmati per il forte odore di bruciato che si sentiva nell’aria. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 27 maggio, nei sotterranei della concessionaria Gp Car, lungo la Sp13.Sono stati subito allertati i soccorsi: sul posto sono giunti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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