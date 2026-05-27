Incendio nella concessionaria | una grande colonna di fumo e odore di bruciato in città

Un incendio si è sviluppato in una concessionaria, causando una colonna di fumo visibile dalla città e un forte odore di bruciato nell’aria. La nube si è alzata a poca distanza dal confine con la provincia di Lecco, generando paura tra i residenti. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione al momento sulle cause o eventuali feriti.

Paura a Concorezzo e cittadini allarmati - a poca distanza dal confine con la provincia di Lecco - per il forte odore di bruciato che si sentiva nell’aria. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 27 maggio, nei sotterranei della concessionaria Gp Car, lungo la Sp13.Come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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