Playoff scattano i divieti attorno allo stadio Benelli | strade chiuse e stop all' alcol

In vista della partita di playoff del campionato di serie C programmata per mercoledì 20 maggio alle 20, sono state adottate alcune misure di sicurezza nelle vicinanze dello stadio Benelli. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nelle zone circostanti e vietato il consumo di alcolici nelle aree pubbliche nelle ore precedenti e durante l’evento. Queste disposizioni sono state prese per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei presenti.

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In occasione della partita dei play off del campionato di serie C che si svolgerà mercoledì 20 maggio, alle 20.45, allo stadio Benelli tra Ravenna F.C. e Salernitana sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como-Inter, stop ad alcol e vetro attorno allo stadio: scatta l’ordinanzaIn occasione della partita Como 1907 – Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20.