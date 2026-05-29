La Procura di Milano ha avviato un controllo giudiziario urgente su una ditta coinvolta nei lavori per il consolato statunitense in piazzale Accursio. Il procedimento riguarda sospetti di pratiche di para-schiavismo nei cantieri. L'azienda, nota come il colosso Caddell, è sotto indagine e il controllo è stato disposto per verificare eventuali abusi o irregolarità legate alle condizioni dei lavoratori.

Ombre dicaporalatosulla costruzione delConsolato Usa a Milano. LaProcura della Repubblica della cittàha infatti disposto un controllo giudiziario d’urgenza per il colosso delle costruzioni “Caddell Construction“, impegnato nella realizzazione della sede diplomatica inpiazzale Accursio. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbesfruttato il lavoro di operai indiani, con paghe sotto la soglia di povertà e turni massacranti, minacciandolicenziamentiin caso di mancata accettazione delle pesanti condizioni. Il pmPaolo Storari, che ha già inanellato altre indagini dello stesso genere in vari settori, assieme al collega Mauro Clerici, ha disposto il controllo giudiziario in via di urgenza per la “Caddell Construction Co. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Consolato Usa a Milano, per pm ‘para-schiavismo nei cantieri’: commissariato colosso Caddell

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Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri

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