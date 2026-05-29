L’ex ospedale ha visto la firma di un atto tra l’Asst e Devero, segnando la conclusione di un procedimento urbanistico complesso. La firma è stata apposta ieri davanti a un notaio.

La parola “fine“ su una delle vicende urbanistiche più intricate e infinite della Brianza è stata messa ieri davanti a un notaio. Con la firma del compromesso tra l’ Asst e il colosso delle costruzioni Devero, si apre ufficialmente il nuovo capitolo per l’ ex ospedale di Vimercate. Un colpo in cui la città quasi non sperava più, che archivia ben sedici anni di abbandono e degrado proprio nel cuore del centro storico, reparti e pazienti avevano traslocato a Oreno nel 2010. L’accordo firmato poche ore fa, che ha già fatto incassare all’azienda una prima tranche da 1,5 milioni di euro come acconto, mette a segno una svolta storica dopo che dal 2024 ben due aste erano andate deserte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo capitolo per l’ex ospedale. Asst e Devero firmano l’atto: "Il traguardo è stato raggiunto"

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