lies of p le vendite hanno raggiunto un nuovo ed importante traguardo

Lies of P ha raggiunto un nuovo record nelle vendite, confermando il crescente interesse dei giocatori per il titolo. Il gioco, sviluppato e distribuito di recente, ha attirato un pubblico ampio e variegato, contribuendo a un incremento delle vendite rispetto alle aspettative iniziali. Questo risultato rappresenta un momento importante per il settore videoludico e per gli sviluppatori coinvolti nel progetto.

Il successo di Lies of P continua a crescere e segna un nuovo traguardo significativo per il panorama videoludico contemporaneo. Il titolo, ispirato a una reinterpretazione oscura di Le Avventure di Pinocchio, ha superato le 4 milioni di copie vendute a livello globale, consolidando la sua posizione tra i soulslike più apprezzati degli ultimi anni. Non si tratta solo di numeri: questo risultato testimonia la capacità del gioco di conquistare un pubblico internazionale sempre più ampio. Gli sviluppatori di Round8 Studio e il publisher Neowiz hanno sottolineato quanto questo traguardo rappresenti un momento fondamentale per il team. In una dichiarazione ufficiale, è stato evidenziato come l’entusiasmo e la passione della community globale abbiano avuto un ruolo centrale nel successo del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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