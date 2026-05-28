Due specialisti di Humanitas Gavazzeni firmano un capitolo nel nuovo manuale ESSKA Arthroscopy – Basic to Advanced

Due specialisti di Humanitas Gavazzeni hanno contribuito a un nuovo capitolo del manuale ESSKA Arthroscopy – Basic to Advanced. Il dottor Gennaro Fiorentino, responsabile di Ortopedia e Traumatologia, e un collega hanno scritto un capitolo dedicato a tecniche e procedure di artroscopia. Il testo approfondisce metodologie chirurgiche e applicazioni cliniche, offrendo un aggiornamento sulle pratiche più recenti nel settore. La pubblicazione si rivolge a professionisti e specialisti nel campo dell’ortopedia e dell’artroscopia.

Il dottor Gennaro Fiorentino, Responsabile di Ortopedia e Traumatologia in Humanitas Gavazzeni, e il dottor Luca Usai, ortopedico dello stesso reparto, hanno firmato il capitolo numero 89 della seconda edizione di Arthroscopy – Basic to Advanced, manuale pubblicato da ESSKA, la principale società scientifica europea dedicata all’ortopedia, alla traumatologia dello sport e alla chirurgia mininvasiva. Il capitolo è dedicato al Subspine Impingement, una patologia dell’anca spesso sottodiagnosticata. Il Subspine Impingement (conflitto subspinale) si verifica quando una sporgenza ossea nella parte anteriore del bacino (la spina iliaca antero-inferiore) sporge più del normale e, durante i movimenti dell’anca, va a “sbattere” contro il collo del femore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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