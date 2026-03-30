rinnovo spalletti settimana decisiva per il prolungamento tutti i dettagli sulle possibili cifre e sulla durata del nuovo contratto

Questa settimana si deciderà il futuro contrattuale dell'allenatore di una squadra di calcio. Le trattative riguardano la durata del nuovo accordo e le cifre coinvolte. Le discussioni rappresentano un momento chiave per definire il prolungamento dell'incarico, con incontri programmati tra le parti coinvolte. La decisione potrebbe influenzare la composizione tecnica della squadra per la prossima stagione.

Rinnovo Spalletti, settimana decisiva per il prolungamento del contratto del tecnico toscano. Tutti i dettagli su possibili cifre e durata. La Juve riparte con una missione chiara: dare continuità al progetto tecnico e stabilizzare l’ambiente. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, la settimana che porta alla sfida contro il Genoa sarà decisiva per il rinnovo di Luciano Spalletti. Dopo uno slittamento dovuto al calendario ridotto, il ritorno alla Continassa segna il momento ideale per la firma. ULTIMISSIME JUVE LIVE Gli accordi sembrano già definiti: per il tecnico è pronto un biennale da circa 10 milioni di euro complessivi. Questa mossa punta a inviare un segnale forte alla piazza, spesso in agitazione nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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