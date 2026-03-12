Leonardo lancia la super-difesa aerea che punta sull’AI | cos’è il Michelangelo Dome e perché vale oro tra Ucraina e nuovi test

Leonardo ha presentato il Michelangelo Dome, una nuova super-difesa aerea basata sull'intelligenza artificiale, che ha già suscitato interesse tra le forze armate ucraine e altri attori coinvolti in test recenti. Le stime dell’azienda riguardo alle potenzialità economiche di questa tecnologia sono considerate conservative e ragionevoli, senza indicare cifre precise o previsioni dettagliate.

Le stime di Leonardo sulle opportunità economiche del Michelangelo Dome sono «abbastanza conservative» e «abbastanza ragionevoli». Lo ha detto il ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, presentando la road map del sistema di difesa attraverso una architettura digitale aperta che fa uso dell'AI e che consente di coordinare piattaforme e tecnologie nei vari domini: Leonardo ha stimato 6 miliardi di euro di opportunità al 2030. E altri 15 miliardi al 2035. Leonardo, Cingolani annuncia il piano di difesa aerea AI. Secondo la road map, ha spiegato il manager, «entro la fine dell'anno» sarà pronta la prima implementazione relativa «a un programma più urgente per l'Ucraina». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Leonardo lancia la super-difesa aerea che punta sull'AI: cos'è il "Michelangelo Dome" e perché vale oro tra Ucraina e nuovi test