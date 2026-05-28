Ucraina allerta missili | Mosca minaccia nuovi attacchi balistici

Mosca ha lanciato un avvertimento di possibili attacchi balistici, minacciando di usare testate nucleari in risposta a una situazione di tensione con l’Ucraina. L’allerta missili è stata comunicata dal governo russo, mentre si discute dell’arrivo di rappresentanti americani nella regione. La Russia ha dichiarato di considerare tutte le opzioni, comprese le armi nucleari, in relazione ai recenti sviluppi militari e diplomatici.

? Domande chiave Cosa spinge la Russia verso l'uso di testate nucleari balistiche?. Come influirà l'arrivo degli inviati americani sulla strategia di Mosca?. Perché la postura di Zelensky è cambiata drasticamente nelle ultime ore?. Quali rischi comporta un attacco della NATO contro l'enclave di Kaliningrad?.? In Breve Peskov attende l'arrivo di Jared Kushner e Steve Witkoff per consultazioni diplomatiche.. Autori Karaganov, Avakyants e Trenin discutono nuova dottrina nucleare presso ambasciata russa.. Ministro lituano Budrys suggerisce attacchi NATO contro basi missilistiche in enclave Kaliningrad.. Kaja Kallas cerca coordinamento UE durante riunione ministri esteri a Cipro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, stallo nelle trattative. A Mosca ucciso capo di Stato maggiore

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