La Giunta comunale ha approvato la convenzione per la costruzione di un nuovo complesso residenziale in via dei Ciclamini 3, nel Municipio 6. Il progetto include anche un’area verde attrezzata destinata all’uso pubblico. La realizzazione di case e spazi verdi si inserisce in un intervento di rigenerazione urbana volto a rinnovare quella zona della città. La convenzione definisce i dettagli dell’accordo tra le parti coinvolte.

Un altro passo verso la rigenerazione urbana di uno spicchio di città: approvato dalla Giunta comunale lo schema di convenzione per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via dei Ciclamini 3, nel Municipio 6, che prevede anche un’ampia area di verde attrezzato a uso pubblico. Il permesso riguarda un intervento di demolizione di fabbricati a uso produttivo già esistenti, con successiva nuova costruzione e ricostruzione che trasformerà l’uso in residenziale per una superficie lorda complessiva pari a 7.056 metri quadri. E per restare in armonia con il contesto, il piano volumetrico sarà al di sotto di 25 metri di altezza e inferiore a 3 mqmc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove case e un’area verde attrezzata

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