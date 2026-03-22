Otto proprietà del Comune Fabbricati e terreni all’asta C’è un’area di verde attrezzata

Il Comune ha deciso di mettere all’asta otto proprietà, tra fabbricati e terreni. Tra queste, un’area di verde attrezzata e altri immobili di proprietà comunale. Nel frattempo, l’amministrazione ha acquistato il giardino Iacovacci per circa 5 milioni di euro. La vendita e l’acquisto di queste proprietà fanno parte delle operazioni immobiliari in corso.

Se da un lato il Comune acquista il giardino Iacovacci per quasi 5 milioni di euro, dall’altro l’amministrazione intende vendere otto proprietà tra fabbricati e terreni. Le proprietà che andranno all’asta, fissata per il 17 aprile alle 12, sono un’area di verde attrezzata di 110 metri quadri in via delle Buche, con prezzo a base d’asta di 10.780 euro; un’area di verde attrezzato di 104 metri quadri in via delle Buche, con prezzo a base d’asta di 10.192 euro; un terreno di 4.483 metri quadri in località Miragiglio, con prezzo a base d’asta di 50mila euro; un terreno di 122 metri quadri in via Appetito, con prezzo a base d’asta di 40.943,20 euro; un relitto stradale di 24 metri quadri tra via del Giardino Borselli e via del Mandorlo, con prezzo a base d’asta di 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto proprietà del Comune. Fabbricati e terreni all’asta. C’è un’area di verde attrezzata Articoli correlati Falcognana avrà una nuova area verde attrezzata. Arrivato il finanziamento per un progetto del 2017Falcognana cresce sempre di più, e con lei i luoghi di aggregazione per la cittadinanza. Napoli, via libera al progetto del nuovo Largo Maradona: lo spazio diventa area pubblica attrezzataVia libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di... Una raccolta di contenuti su Otto proprietà Temi più discussi: Otto proprietà del Comune. Fabbricati e terreni all’asta. C’è un’area di verde attrezzata; Accoglienza e integrazione: pubblicato l’avviso per la co-progettazione del progetto SAI del Comune di Spoleto; XXXVII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia- Programma sabato 21 marzo; Contributo acquisto prima casa - Bando 2024. Otto proprietà del Comune. Fabbricati e terreni all’asta. C’è un’area di verde attrezzataSe da un lato il Comune acquista il giardino Iacovacci per quasi 5 milioni di euro, dall’altro l’amministrazione intende vendere otto proprietà tra fabbricati e terreni. Le proprietà che andranno all’ ... lanazione.it Occupazione abusiva di un’area di proprietà del Comune da parte del condominioUn Comune conveniva in giudizio davanti al Tribunale un caseggiato per sentire accertare l’occupazione sine titulo da parte del medesimo di un’area di proprietà comunale, con conseguente condanna del ... diritto.it Mio bisnonno, mastro Peppantonio Rechichi, con a destra suo fratello, zio Michele. Aveva otto figli, la terza dei quali era mia nonna paterna. Falegname, due dei suoi figli riuscirono a fare della bottega uno stabilimento, tuttora esistente e di proprietà dei cugini - facebook.com facebook