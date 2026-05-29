nuova ztl i tempi si allungano le multe soltanto dal 2 agosto

La sperimentazione dei varchi elettronici nella Zona a Traffico Limitato del centro storico è stata prorogata di 60 giorni, fino al primo agosto. La fase, inizialmente prevista per concludersi il 3 giugno, continuerà quindi oltre i tempi stabiliti. Le multe per l'accesso non autorizzato saranno applicate a partire dal 2 agosto. La decisione riguarda il prolungamento temporaneo della sperimentazione e l’applicazione delle sanzioni.

La sperimentazione dei varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato del centro storico, che si sarebbe dovuta concludere il 3 giugno, continuerà per altri 60 giorni, fino al primo agosto compreso. Un periodo in più per monitorare la funzionalità del sistema e il rispetto degli accessi da parte dei cittadini. Dalle prime rilevazioni dei passaggi nei varchi elettronici "è infatti emersa la necessità di prolungare l’attività di informazione e sensibilizzazione per facilitare l’adattamento di tutti alle disposizioni", si legge in una nota diramata ieri dal Comune. In questo periodo, l’amministrazione avrà anche modo di esaminare ed... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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