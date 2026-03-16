Ponte sullo Stretto il decreto riparte dal Senato | tempi che si allungano e Messina torna in piazza a favore e contro

Domani al Senato inizia il nuovo iter del decreto che include le norme sul Ponte sullo Stretto. A Messina, cittadini si riuniscono in piazza sia per sostenere che per contestare l’opera, mentre i tempi di approvazione si allungano. La discussione parlamentare coinvolge diversi partiti e gruppi politici, con opinioni contrastanti sui passaggi futuri.

Comincia domani al Senato il nuovo passaggio parlamentare del decreto che contiene norme anche sul Ponte sullo Stretto. Il provvedimento, assegnato alla Commissione Ambiente di Palazzo Madama, dovrebbe essere incardinato martedì alle 13.15 per l’esame in prima lettura. Tra i relatori ci sarà il presidente della commissione, il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone. Dentro il decreto, come ormai accade in ogni provvedimento infrastrutturale che passi per Roma, trova spazio anche il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Un’infrastruttura che continua a procedere tra annunci, revisioni tecniche e un calendario che cambia con una certa regolarità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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