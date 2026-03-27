Il governo rinnova la Carta disabilità 2026 | si allungano i tempi per la nuova card europea

Il governo ha annunciato il rinnovo della Carta disabilità 2026, con l'estensione dei tempi per l'implementazione della nuova card europea. Attualmente, manca ancora il decreto attuativo necessario per avviare le procedure di certificazione, previsto dalla direttiva Ue approvata nel 2024. La questione riguarda l'adozione ufficiale delle nuove modalità di riconoscimento e attestazione della disabilità a livello europeo.

Non c'è ancora il decreto attuativo che deve mettere in atto la nuova Carta europea della disabilità, introdotta da una direttiva Ue nel 2024. Perciò, il governo Meloni ha deciso di continuare a finanziare per il momento la card che esiste già, per evitare che i ritardi abbiano ripercussioni sulle persone che ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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