Nuova legge elettorale in Aula il 26 giugno

Da tv2000.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova legge elettorale sarà discussa in aula il 26 giugno. Il dibattito coinvolge diversi schieramenti politici. La proposta riguarda modifiche alle norme che regolano il sistema elettorale. La discussione si svolgerà in un contesto parlamentare, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della legge. La data è stata confermata e il dibattito è previsto nelle prossime settimane.

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Ad animare il dibattito fra i vari schieramenti è la nuova legge elettorale, in aula il 26 giugno. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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