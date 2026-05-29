nuova fiat quattrolino piccola elettrica ricorda la multipla

Notizia in breve

FIAT ha presentato il piano industriale Fastlane 2030 e ha annunciato la produzione della nuova Quattrolino, un veicolo elettrico di piccole dimensioni. La vettura ricorda la Multipla e sarà destinata alla mobilità urbana. La produzione è prevista nel prossimo futuro, senza specificare date precise. La Quattrolino sarà un modello compatto, pensato per l’uso cittadino e alimentato esclusivamente a energia elettrica.