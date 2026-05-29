Nuova Fiat Quattrolino piccola elettrica ricorda la Multipla
FIAT ha presentato il piano industriale Fastlane 2030 e ha annunciato la produzione della nuova Quattrolino, un veicolo elettrico di piccole dimensioni. La vettura ricorda la Multipla e sarà destinata alla mobilità urbana. La produzione è prevista nel prossimo futuro, senza specificare date precise. La Quattrolino sarà un modello compatto, pensato per l’uso cittadino e alimentato esclusivamente a energia elettrica.
FIAT ha recentemente tolto il velo al piano industriale Fastlane 2030, riservando una sorpresa per la mobilità urbana: la FIAT Quattrolino. Dopo il successo riscontrato con la Topolino, il marchio torinese ha deciso di raddoppiare la scommessa sui veicoli ultracompatti da città. Ecco tutto quello che sappiamo su come sarà e quando arriverà sul mercato. Come sarà la FIAT Quattrolino?. La Quattrolino nasce come la sorella maggiore della Topolino, configurandosi principalmente come un quadriciclo pesante (categoria L7e). La vera novità sta nella gestione dello spazio e nell’ispirazione stilistica. Design “a ovetto” e richiamo storico: Le linee... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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