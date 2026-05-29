A pochi mesi dal debutto, la nuova CUPRA Tavascan 2026 potrebbe avere un prezzo di listino di circa 44.500 euro. La casa automobilistica ha annunciato un primo aggiornamento di gamma per il SUV coupé elettrico, senza fornire dettagli ufficiali sul prezzo. La versione aggiornata resterà in produzione nel 2026, con modifiche che riguardano principalmente le configurazioni e gli allestimenti. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali variazioni di prezzo ufficiali.

A pochi mesi dal debutto, la CUPRA Tavascan incassa il primo aggiornamento di gamma. Il SUV coupé 100% elettrico del marchio spagnolo si rinnova soprattutto nella tecnologia di bordo — con il passaggio all’infotainment basato su Android — e soprattutto amplia l’offerta verso il basso: arriva una nuova versione d’accesso da 190 CV, ordinabile a 44.500 euro chiavi in mano nella promozione di lancio. Un modo per abbassare la soglia d’ingresso al mondo Tavascan senza rinunciare a tecnologia e autonomia. Nuova versione d’accesso da 190 CV. La novità più concreta è l’introduzione della variante d’ingresso. Monta un motore da 190 CV (140 kW) a trazione posteriore, abbinato a una batteria da 58 kWh che garantisce fino a 441 km di autonomia nel ciclo WLTP. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova CUPRA Tavascan 2026: l’elettrica scende a 44.500 euro?

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Nuova CUPRA Tavascan 2026 SUV Elettrico Futuristico che Cambia Tutto!

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