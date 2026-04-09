Nuova Cupra Raval tutto sull' elettrica nata per guidare

È stata presentata la nuova Cupra Raval, un'auto elettrica progettata per la guida in città. La vettura offre dimensioni compatte e prestazioni che raggiungono i 226 cavalli di potenza. Il prezzo di lancio è stato comunicato, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La Raval si distingue per il suo design e le caratteristiche tecniche, pensate per chi desidera un’auto elettrica agile e performante.

Primo di tutto, usciamo dal dubbio. La nuova Cupra Raval non avrà mai una sua variante a benzina. Racconta piuttosto dell’esatto opposto, del fascino da auto cittadina intrigante che può prendere il meglio dall’elettrico, ma perfino senza dirlo. Inventando un design aggressivo, mettendo giù un assetto solido e promettente, giocando di fino con interni che usano tecnologia e illuminazione per coinvolgere chi è a bordo. Il primo contatto con nuova Raval arriva dopo un lavoro durato 4 anni, al termine di un progetto che affida a Seat-Cupra la responsabilità di curare il debutto di una nuova generazione di auto di segmento B ad emissioni zero. Condivide moltissimo con le prossime Volkswagen ID. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova Cupra Raval, tutto sull'elettrica nata per guidare Cupra a Milano: la Raval elettrica ridefinisce il design nel 2026Il marchio spagnolo CUPRA ha scelto Milano come palcoscenico per il lancio del suo nuovo manifesto culturale, intitolato Beyond The Known. CUPRA Raval, l’elettrica urbana con carattere. Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO‹ › 1 / 7 cupra raval ‹ › 2 / 7 cupra raval ‹ › 3 / 7 cupra raval ‹ › 4 / 7 cupra raval ‹ › 5 / 7 cupra raval ‹ › 6 / 7 cupra raval ‹ › 7 / 7 cupra... Temi più discussi: La nuova piccola di Cupra debutterà il 9 aprile; Cupra Raval: ecco il teaser in vista del debutto; Cupra Raval, parte il conto alla rovescia: la scopriremo il 9 aprile.; Nuova CUPRA Raval: il 9 aprile debutta la nuova elettrica urbana. Cupra Raval, l’elettrica tutto pepe: fino a 226 CV e prezzi da 26 mila euro - VIDEOInterni curati, tante personalizzazioni, 441 litri di bagagliaio e autonomia fino a 450 km. Ecco com'è e quanto costa la spagnola ... quattroruote.it Cupra Raval, elettrica compatta dal design radicaleNon è un'elettrica qualunque: è una dichiarazione di stile su quattro ruote. Cupra presenta la nuova Raval, modello che segna un passaggio chiave nella strategia del marchio portando il linguaggio sti ... ansa.it Si esibiranno. per il lancio della nuova Cupra Raval, Mahmood a Milano, Nathy Peluso a Barcellona, a Madrid Guitarrica Delafuente, a Berlino Kim Petras ecc. I dettagli degli eventi -location ecc- per ora sono segreti #mahmood #raval x.com LA STRADA TI ASPETTA. Questo è l’inizio di una nuova era. Emozione alla guida, design audace e prestazioni straordinarie. Preparati ad assistere in prima fila alla rivoluzione dell’auto elttrica Nuova CUPRA RAVAL. - facebook.com facebook