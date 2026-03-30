Nuoto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero illuminano la scena a Parigi | Italia con margini di crescita

A Parigi si è svolta la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico, con le atlete italiane Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero che si sono messe in evidenza. La gara si è svolta nella storica piscina e ha visto le concorrenti competere in diverse discipline, con i risultati che hanno portato a margini di miglioramento per la squadra italiana.

La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico, andata in scena nella storica piscina Georges Vallerey di Parigi, consegna all’Italia un bilancio complessivamente positivo, fatto di medaglie, piazzamenti di rilievo e indicazioni tecniche incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Il bottino azzurro si arricchisce di una vittoria, due secondi e un terzo posto, ma al di là dei podi emerge soprattutto la solidità di un gruppo in evoluzione, capace di coniugare qualità esecutiva e ricerca artistica. Il momento più alto arriva nell’ultima giornata con il successo nel duo libero misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, che si impongono con 256. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero illuminano la scena a Parigi: Italia con margini di crescita Articoli correlati Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista con Enrica Piccoli e Filippo Pelati nelle finali degli Assoluti di RiccioneGiornata di finali allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico. Nuoto artistico, Filippo Pelati stella della spedizione azzurra a Parigi. I convocati dell’ItaliaAppuntamento fissato a Parigi da venerdì 27 a domenica 29 marzo per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico, in cui vedremo in... Aggiornamenti e notizie su Filippo Pelati Temi più discussi: World Cup a Parigi. Pelati-Ruggiero d'oro, acro d'argento e Minak di bronzo; Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo; Criteria: Barozzi, un giorno da Mao. Ncaa: Kos ancora da record. Coppa artistico: primi Ruggiero-Pelati, Acro secondo e Minak terzo; Agata Ambler: I disturbi alimentari spesso sono tabù. Ho imparato a gestire l’ansia e le delusioni. Nuoto artistico: Coppa del Mondo, Pelati e Ruggiero vincono il duo libero misto, terzo Minak nel singoloUn oro, un argento e un bronzo per l'Italia nella terza ed ultima giornata a Parigi della tappa della coppa del mondo di nuoto artistico nella piscina Georges Vallerey. Nel duo libero misto Filippo Pe ... napolimagazine.com Filippo Pelati vince il bronzo ai Mondiali a 18 anni: l’Italia ha trovato una nuova stella del nuoto artisticoMilano, 26 mar. (Adnkronos) - Siamo in un momento storico particolare, in cui l'intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando i processi e dall'altra sta accorciando le distanze tra le div ... ilfattoquotidiano.it CHE TRISSSSSSSSSS Ben tre podi azzurri nell’ultima giornata di Coppa del Mondo di nuoto artistico a Parigi! Spettacolare trionfo di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto! Poi il secondo posto del team acrobatico… E il terzo di Gabriele - facebook.com facebook