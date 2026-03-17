A Parigi, dal 27 al 29 marzo, si svolge la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico. La competizione vede in gara una numerosa squadra italiana, tra cui spicca Filippo Pelati, considerato uno dei protagonisti della spedizione azzurra. La manifestazione si svolge nella capitale francese e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni.

Appuntamento fissato a Parigi da venerdì 27 a domenica 29 marzo per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico, in cui vedremo in azione anche una folta rappresentativa italiana. La FIN ha ufficializzato infatti l’elenco dei convocati azzurri per la trasferta parigina di rientro dai raduni di Roma e Savona e dopo il collegiale in California. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo ha selezionato 18 atleti per Parigi: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Caterina Cucco, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Ginevra Marchetti, Sofia Mastroianni, Gabriele Minak, Susanna Pedotti, Filippo Pelati, Enrica Piccoli, Sarah Maria Rizea, Lucrezia Ruggiero, Sophie Tabbiani, Flaminia e Giulia Vernice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, Filippo Pelati stella della spedizione azzurra a Parigi. I convocati dell’Italia

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