Una commedia romantica degli anni 2000 sta per tornare sul grande schermo con un nuovo cast. La produzione coinvolge l’attrice Emily Bader e l’attore Logan Lerman. La storia ruota attorno a una donna che, in pochi secondi, vede passare i suoi 13 anni di vita, che si trasformano in 30. La protagonista è una caporedattrice di una rivista con un guardaroba ricco, un fidanzato atleta e un appartamento di lusso.

J enna ha espresso un desiderio e da 13 anni è passata a 30, in un secondo. Caporedattrice di una rivista, un guardaroba incredibile, un fidanzato atleta e un appartamento da sogno. Dopo più di vent’anni, Netflix ha deciso di riportare in vita una delle rom-com più amate dei primi anni Duemila, 30 anni in 1 secondo, con un reboot che promette nostalgia, romanticismo e una nuova generazione di sogni, dubbi e ambizioni. 1996-2026: i look e le tendenze da riscoprire. guarda le foto Jennifer Garner torna (dietro le quinte). A rendere il tutto ancora più speciale è il ritorno — dietro le quinte — di Jennifer Garner, l’indimenticabile Jenna Rink originale, questa volta nel ruolo di produttrice esecutiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La rom-com più amata degli anni 2000 torna con Emily Bader e Logan Lerman: tutto quello che c'è da sapere sul reboot di "30 anni in 1 secondo"

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