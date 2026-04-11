Il primo computer della storia? Non è quello che pensi | esisteva già 2.000 anni fa

Si pensa comunemente che i computer abbiano origine nel XX secolo, ma in realtà il primo esempio risale a più di duemila anni fa. La Macchina di Anticitera, scoperta in un relitto marino, è riconosciuta come il primo calcolatore analogico dell’umanità. Questo dispositivo antico permetteva di calcolare posizioni astronomiche e date importanti, rappresentando un'antenata delle moderne tecnologie informatiche.

L’inizio dell’informatica non risale al secondo dopoguerra o all’era industriale, ma i primi semi sono stati piantati nell’antichità con il ritrovamento della Macchina di Anticitera, considerata oggi il primo computer analogico dell’umanità. Questo complesso dispositivo a ingranaggi, risalente al primo secolo avanti Cristo, è stato oggetto di una recente e rivoluzionaria analisi condotta dagli scienziati dell’Università di Glasgow. Attraverso l’impiego di metodi statistici avanzati e tecniche originariamente concepite per lo studio delle onde gravitazionali, i ricercatori hanno confermato che lo strumento serviva a calcolare con estrema precisione il calendario lunare.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il primo computer della storia? Non è quello che pensi: esisteva già 2.000 anni fa Altro che romani: l’olio d’oliva italiano esisteva già mille anni primaQuando pensiamo all’olio d’oliva, prodotto principe della cucina italiana e della dieta mediterranea, l’immaginazione corre subito agli Antichi... Cortina 1956: quello che c'era e quello che resta delle Olimpiadi di 70 anni faA Cortina esistono ancora alcune strutture costruite per le prime Olimpiadi in Italia. Dai floppy disk al cloud: storia dei sistemi di memorizzazione