Nove milioni in cocaina nel vano nascosto dell' auto | arrestati due corrieri internazionali al porto di Bari

Notizia in breve

Al porto di Bari, i finanzieri hanno sequestrato 30 chili di cocaina ad alta purezza nascosta nel vano di un’auto. Due uomini di origine turca e francese sono stati arrestati mentre cercavano di salire su un traghetto diretto in Grecia. Il valore della droga, stimato in circa nove milioni di euro, ha portato all’arresto dei corrieri internazionali. L’operazione è stata condotta dal II Gruppo delle forze di polizia.