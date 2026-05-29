Nove milioni in cocaina nel vano nascosto dell' auto | arrestati due corrieri internazionali al porto di Bari
Al porto di Bari, i finanzieri hanno sequestrato 30 chili di cocaina ad alta purezza nascosta nel vano di un’auto. Due uomini di origine turca e francese sono stati arrestati mentre cercavano di salire su un traghetto diretto in Grecia. Il valore della droga, stimato in circa nove milioni di euro, ha portato all’arresto dei corrieri internazionali. L’operazione è stata condotta dal II Gruppo delle forze di polizia.
Importante sequestro dei finanzieri del II Gruppo al porto di Bari: due cittadini di origine turca e francese sono stati arrestati mentre tentavano di imbarcarsi su un traghetto per la Grecia con un carico di 30 chili di cocaina ad altissima purezza. La droga, divisa in 26 panetti per un valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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30 CHILI DI COCAINA IN AUTO, VALORE 9 MILIONI Droga nascosta in un doppiofondo diretto in Grecia, 30 chili sequestrati in Puglia: arrestati due stranieri - Video ? facebook