Monterchi un chilo di cocaina nascosto nel sedile | frenata sospetta tradisce due giovani arrestati

Due giovani sono stati arrestati dopo un controllo dei carabinieri in cui è stata trovata all’interno di un’auto più di un chilogrammo di cocaina nascosta nel sedile. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato un’improvvisa frenata da parte dei conducenti, che ha portato alla loro identificazione e al sequestro della droga. L’intervento si è svolto a seguito di una segnalazione e ha portato all’arresto dei due uomini coinvolti.

Trasportavano oltre un chilogrammo di cocaina nascosta all’interno del sedile dell’auto, ma un’improvvisa frenata alla vista dei carabinieri ha fatto scattare i controlli e portato al loro arresto. È accaduto a Monterchi, in provincia di Arezzo, nella località Le Ville. Protagonisti della vicenda due giovani di origine albanese, di 28 e 20 anni, fermati dai militari della Compagnia di Sansepolcro durante un servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie della zona. Alla vista del posto di blocco, i due hanno tentato di rallentare bruscamente per non attirare l’attenzione. Proprio questa manovra, però, ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Monterchi, un chilo di cocaina nascosto nel sedile: frenata sospetta tradisce due giovani, arrestati Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. ArrestatiI Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione... Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’autoArezzo, 10 aprile 2026 – Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’auto.