Nove milioni in cocaina nel vano nascosto dell' auto al porto di Bari | arrestati due corrieri internazionali

Due persone di origine turca e francese sono state arrestate al porto di Bari mentre cercavano di partire con un carico di 30 chili di cocaina di alta purezza. La droga era nascosta in un vano segreto dell’auto, che è stata sottoposta a controlli approfonditi dai finanzieri del II Gruppo. Il totale dello stupefacente sequestrato ammonta a circa nove milioni di euro sul mercato illegale. L’operazione ha portato al fermo dei due corrieri prima della partenza per la Grecia.

Importante sequestro dei finanzieri del II Gruppo al porto di Bari: due cittadini di origine turca e francese sono stati arrestati mentre tentavano di imbarcarsi su un traghetto per la Grecia con un carico di 30 chili di cocaina ad altissima purezza. La droga, divisa in 26 panetti per un valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Porto di Bari, in auto con 30 chili di cocaina in un vano segreto: la droga valeva 9 milioni di euro

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