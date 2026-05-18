Nascondevano la droga nel vano bagagli dell' auto Beccati e arrestati dalla polizia in A1

Due uomini di 39 e 52 anni sono stati arrestati sulla A1 dalla polizia stradale di Arezzo-Battifolle. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste nel vano bagagli di un’auto. I due sono stati fermati e portati in commissariato, dove è stata effettuata la perquisizione. La sostanza è stata sequestrata e i due sono stati accusati di concorso in detenzione a fini di spaccio di droga.

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