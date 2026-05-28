Joao Fonseca ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026, affermando che Jannik Sinner e Novak Djokovic sono due giocatori eccezionali, paragonandoli a “macchine” per il loro modo di giocare. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle loro prestazioni, ma il commento sottolinea il livello elevato di entrambi i tennisti in questa fase del torneo.

Il brasiliano Joao Fonseca si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros 2026 di tennis, dove affronterà il serbo Novak Djokovic: il tennista sudamericano non ha mai incontrato in carriera il balcanico, ed in conferenza stampa ha lasciato trasparire tutta la propria gioia per questo incrocio. Il brasiliano, inoltre, ha tracciato un parallelo tra Djokovic e Sinner, contro il quale Fonseca ha perso in due tiebreak quest’anno ad Indian Wells negli ottavi di finale. Il brasiliano non vedeva l’ora di sfidare il serbo: “ Giocare contro Djokovic è un grande piacere. Dico sempre al mio allenatore che voglio essere nel tabellone di Novak, perché so che non giocherà a lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca: “Jannik Sinner e Novak Djokovic sono due macchine, entrambi giocano in modo incredibile”

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