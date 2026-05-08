Oggi si apre la partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, torneo di grande rilievo nel calendario tennistico. Durante un evento recente, il campione serbo ha commentato con entusiasmo la performance di Jannik Sinner, definendolo il numero uno con merito e prevedendo che potrebbe conquistare tutti i Masters 1000, forse già nel corso di quest’anno. La competizione si prepara a coinvolgere alcuni dei migliori giocatori internazionali.

Novak Djokovic farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026 nella giornata odierna, affrontando il croato Dino Prizmic al secondo turno: il fuoriclasse serbo partirà con tutti i favori del pronostico e cercherà di farsi strada sulla terra rossa di Roma, all’alba dei 39 anni (spegnerà le candeline il prossimo 22 maggio). Potrebbe anche essere la sua ultima volta nella Capitale, ma per il momento non ci sono annunci ufficiali da parte dell’ uomo capace di vincere il maggior numero di Slam nella storia del tennis (ben 24) e che al Foro Italico scalderà i motori in vista del Roland Garros. Il penultimo uomo capace di battere Jannik...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’investitura di Novak Djokovic: “Sinner n. 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno”

Novak Djokovic v Jannik Sinner Condensed Match | Australian Open 2026 Semifinal

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“Come gioca è veramente impressionante”. Novak Djokovic esalta Jannik Sinner alla vigilia degli Internazionali d’Italia e non ha dubbi sulle sue possibilità nei Masters 1000. Poi la riflessione sul nuovo formato dei tornei: https://fanpa.ge/FKmWa facebook