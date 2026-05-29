Tra i 15 marchi di borse che risultano più accessibili, alcuni sono noti per prezzi inferiori rispetto a quelli di lusso tradizionali. Questi brand offrono modelli che spesso sembrano più costosi di quanto siano realmente, grazie a design curati e materiali di qualità. La maggior parte delle borse di questa lista sono facilmente reperibili online o in negozi specializzati, con prezzi che variano generalmente tra poche decine e alcune centinaia di euro.

N on tutto ciò che luccica è oro. Ma questa svista, qualche volta, può giocare a favore del guardaroba. Negli ultimi anni le tendenze hanno premiato borse essenziali, dalle linee pulite, con pellami morbidi e dettagli calibrati al millimetro: fibbie discrete, manici scultorei, chiusure minimali, silhouette senza tempo. Il risultato? Accessori che non hanno bisogno di loghi vistosi per sembrare costosi. E se il sogno resta quello di una borsa di lusso, ma il budget non contempla investimenti in boutique, entrano in gioco borse economiche, dall’aspetto costoso. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X Firmate da brand accessibili, indipendenti o semplicemente più democratici, elevano anche il look più semplice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non tutto ciò che luccica costa: 15 brand di borse che non diresti mai essere economiche

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POV Colazione in un Hotel 5 Stelle: Non è oro tutto ciò che luccica BORNEO - SARAWAK Episodio 16

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