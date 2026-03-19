Crimson Desert, il nuovo videogioco della casa sudcoreana Pearl Abyss, ha attirato molta attenzione prima del suo rilascio. I trailer mostrano un mondo vasto e dettagliato, con combattimenti intensi e ambientazioni suggestive. La recensione analizza quanto i contenuti promessi siano stati effettivamente mantenuti e se il prodotto finale rispecchia le aspettative create dai video di presentazione.

Annunciato nel 2019, nato come prequel dell’MMO Black Desert Online da circa trecentomila giocatori mensili, diventato oggetto misterioso per mesi di trailer impossibili. Questa è la storia di Crimson Desert, videogioco d’azione e avventura sudcoreano che ricorda Assassin’s Creed, The Legend of Zelda, Kingdom Come Deliverance e chissà quanti altri titoli in un colpo solo. E la sensazione di una creatura incomprensibile emersa da quei trailer è ancora qui, decine d’ore di gioco dopo. Crimson Desert piacerà perché è enorme, ha una grafica realmente next-gen in una generazione che di nuovo ha offerto poco, è bene ottimizzato, ha i suoi momenti alti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crimson Desert, la recensione: il caso videoludico dell’anno svelato. È tutto oro ciò che luccica?

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