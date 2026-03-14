Il presidente della Regione Calabria e vice-segretario di Forza Italia ha affermato che chi vota No alla riforma non si concentra sui contenuti, ma cerca di indebolire il governo guidato da Meloni. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza approfondimenti sui motivi di tale scelta. La posizione ufficiale si concentra sulla distinzione tra chi sostiene la riforma e chi si oppone senza entrare nel merito.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice-segretario nazionale di Forza Italia, lancia la mobilitazione per il Si al referendum, difende Giorgia Meloni e la sua scelta di scendere in campo e accusa gran parte dei sostenitori del No di non entrare nel merito della riforma ma di voler utilizzare l’appuntamento referendario per tentare di abbattere l’Esecutivo. Le parole di Occhiuto. Secondo Occhiuto, “ gli avversari del governo e di Giorgia Meloni stanno conducendo una campagna elettorale non tanto sul no alla riforma quanto sul no al governo. Per questo fa bene il presidente del Consiglio a metterci la faccia: è il leader della coalizione di centrodestra ed è giusto che una riforma che era nel programma della coalizione venga sostenuta cosi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Occhiuto: “Chi vota No non entra nel merito, ma vuole solo abbattere il governo Meloni”

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