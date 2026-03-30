A una settimana dal referendum che ha portato alle dimissioni di un membro di spicco, le proposte di voto anticipato non trovano sostegno tra i principali esponenti politici. Le dichiarazioni di figure di governo evidenziano una posizione contraria, confermando l'assenza di accordi per modificare i tempi delle consultazioni elettorali. La questione rimane quindi inattiva, con nessun segnale di cambiamenti imminenti.

A una settimana dalla batosta referendaria, accompagnata dal terremoto delle dimissioni di Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, l’idea di un voto anticipato, che pur era stata presa in considerazione a caldo da Palazzo Chigi, adesso viene categoricamente esclusa dal partito di Giorgia Meloni e dai suoi alleati. L’avvertimento di Mattarella. Peraltro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarebbe favorevole a scossoni in una congiuntura internazionale difficile come questa. Anche sabato scorso il capo dello Stato ha raccomandato senso di responsabilità “all’intera comunità nazionale”. Dopo il referendum “nessuno pensa a elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sfuma l’idea del voto anticipato. Da Tajani a Salvini nessuno lo vuole

Articoli correlati

Da Tajani a Crosetto, ai ministri non piace l'idea del voto anticipatoAGI - Dopo il referendum "nessuno pensa a elezioni anticipate": il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in video collegamento con il...

Leggi anche: Le notti agitate di Meloni: Salvini e Tajani frenano sul voto anticipato

Aggiornamenti e notizie su Sfuma l'idea del voto anticipato Da...

Temi più discussi: La Fiera del libro torna a casa: Galleria Mazzini si riprende la scena, sfuma l'ipotesi Porto Antico -; Sfuma il sogno di Catania Capitale italiana della Cultura 2028, ma il lavoro continua; L’universo del grande maestro dell’arte giapponese Katsushika Hokusai a Palazzo Bonaparte; Juve, sfuma già il grande obiettivo mercato? Ha sognato il Barça per tutta la carriera.

Real Madrid: sfuma definitivamente l'idea de GeaCome riporta la stampa spagnola, il Real Madrid ha definitivamente accantonato il progetto di acquistare il portiere del Manchester United David de Gea, trattato a lungo nel corso dell'estate. La ... calciomercato.com

Joao Pedro, sfuma il ritorno in Italia. L’ad del Pisa: «Ha cambiato idea al check in»Niente ritorno in Italia per Joao Pedro. L’accordo tra l’attaccante italo-brasiliano e la società toscana è sfumato proprio quando tutto sembrava ormai fatto. Quella di portare l’ex punta del Cagliari ... unionesarda.it

Nocerina, sfuma la cessione a Portelli Domani Stella incontra la stampa - facebook.com facebook

Finale amara per Errani e Paolini: sfuma il primo titolo del 2026 #Tennis #WTA #ErraniPaolini #SaraErrani #JasminePaolini #ItalTennis #TennisItaliano #TennisNews #Sport #TennisLife x.com