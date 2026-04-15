Sul fronte del mercato dell'Inter, si torna a parlare di un vecchio obiettivo per la difesa. La società nerazzurra sta valutando un intervento sul reparto arretrato, con l'interesse rivolto a un calciatore del Sassuolo e alla possibilità di un ritorno in Italia di un ex giocatore legato a Chivu. Le trattative sono in fase di sviluppo e i dettagli sulle operazioni sono ancora in evoluzione.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri pianificano il restyling arretrato tra il talento del Sassuolo e il possibile ritorno in Italia del “pupillo” di Chivu. Il mercato dell’Inter si accende attorno alla difesa, con il Corriere dello Sport che delinea una strategia precisa per rinforzare il reparto a disposizione di Cristian Chivu. Il nome in cima alla lista resta quello di Tarik Muharemovic: il centrale bosniaco del Sassuolo è l’obiettivo su cui la dirigenza si sta muovendo con maggiore decisione, avendo già avviato i contatti per superare la concorrenza e convincere il club emiliano. Accanto a lui, restano vive le piste che portano a Oumar Solet, pilastro dell’ Udinese, e a un clamoroso ritorno di fiamma per Giovanni Leoni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, torna di moda un vecchio pallino per la difesa! Il fattore Chivu può fare la differenza: i dettagli

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