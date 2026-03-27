Durante il calciomercato, l’Inter ha inserito nel proprio elenco di possibili acquisti difensivi il nome di Oumar Solet, considerato una priorità dalla dirigenza. Oltre a lui, sono stati monitorati altri profili per rafforzare la linea difensiva. Inoltre, si ipotizza il ritorno di un giocatore già in passato nel club, ma nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Oumar Solet è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per la difesa ma non è l’unico. Tutti i dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a una profonda metamorfosi nel reparto arretrato per la stagione 20262027. Con la squadra saldamente al comando con 69 punti, la proprietà Oaktree e il DS Ausilio stanno già pianificando la successione dei senatori Acerbi, Darmian e De Vrij, ormai giunti a fine corsa, senza perdere d’occhio le sirene del Barcellona per Bastoni. Secondo il Corriere dello Sport, la lista dei candidati per la nuova difesa nerazzurra è ricca di profili giovani e di prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Solet e non solo: tutti i nomi per la difesa. E torna un vecchio pallino

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