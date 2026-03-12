Seedorf e l’aneddoto con Allegri ai tempi del Milan | Non siamo tutti uguali Ho quattro figli e …

Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha condiviso un episodio accaduto ai tempi in cui lavorava con Massimiliano Allegri. Durante un’intervista a 'Prime Video', Seedorf ha ricordato un particolare momento, sottolineando come le differenze tra lui e Allegri si siano fatte notare in quella occasione. L’ex fantasista ha anche parlato della sua esperienza con i quattro figli, evidenziando aspetti legati alla vita personale.

Prima della partita, terminata poi 3-0 per i 'Blancos' grazie alla spettacolare tripletta di Federico Valverde, Seedorf - con gli ospiti in studio e con la giornalista Alessia Tarquinio insieme a lui inviata in Spagna, ha parlato della capacità dei vari allenatori di gestire gruppi formati da calciatori con diverse personalità. E l'ex numero 10 rossonero, a tal proposito, ha raccontato un aneddoto - con critica - per Massimiliano Allegri, che lo allenò al Milan per due stagioni (2010-2012). “C’è stata una cosa particolare con Allegri all’epoca, io gli ho chiesto di restare a Dubai per quattro giorni in più per il discorso dell’anca che avevo, il caldo faceva bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

