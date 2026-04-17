Alcaraz si ritira da Madrid Sinner sarà numero uno almeno fino agli Internazionali di Roma

Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente il ritiro dal torneo Masters 1000 di Madrid, che si terrà dal 22 aprile al 3 maggio. La sua assenza significa che Jannik Sinner resterà al primo posto della classifica mondiale almeno fino agli Internazionali di Roma. Nessun motivo specifico è stato comunicato per il forfait del giocatore spagnolo. La competizione continuerà senza la partecipazione di uno dei favoriti.

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del ranking Atp, si è ritirato dal torneo nella capitale dopo aver già rinunciato a proseguire la sua corsa nell'Atp 500 di Barcellona per un problema al polso:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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