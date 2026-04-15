Roma, 15 aprile 2026 - Jannik Sinner conserva la corona di numero uno del ranking mondiale, infatti Carlos Alcaraz si è ritirato dal "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 in corso sulla terra rossa della città catalana, sebbene fosse il favorito del torneo catalano. Alcaraz è stato tradito dal polso destro, ancora infortunato dal nono game contro il finlandese Otto Virtanen di martedì. "E' un infortunio più serio di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo e assicurarmi che non mi crei problemi in futuro. Con grande tristezza, devo tornare a casa e recuperare il prima possibile", ha spiegato il campione iberico che non potrà difendere la finale conquistata lo scorso anno e rinuncerà, almeno per ora, all'assalto alla poltrona di numero uno del ranking mondiale di Jannik Sinner.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barcellona Open, Alcaraz si ritira per il dolore al polso: Sinner resta il numero uno

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