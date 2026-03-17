Femminicidio Ilaria Sula le dichiarazioni shock di Mark Samson | Non doveva stare su un sito d'incontri

In aula, Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti, affermando che la donna “non doveva stare su un sito d’incontri”. Le sue parole sono state ascoltate nel corso del procedimento legale, mentre si attende la conclusione del processo. La vicenda riguarda il tragico omicidio di Ilaria Sula e le sue circostanze.

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