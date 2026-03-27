Roberta Bruzzone chiesta archiviazione delle accuse di stalking | Una settimana di fango mediatico

La Procura di Roma ha avanzato una richiesta di archiviazione per l’indagine a carico di Roberta Bruzzone, indagata per stalking. La decisione arriva dopo una settimana in cui l’indagine è stata al centro di molte notizie e commenti sui media. La questione riguarda un’accusa di comportamento molesto rivolta all’esperta, che ora attende una decisione definitiva.

La Procura di Roma ha firmato la richiesta di archiviazione per Roberta Bruzzone, indagata per stalking. La criminologa: "Fango mediatico, ora valuto azioni legali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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