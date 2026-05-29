Non ci facevano scendere a terra per rifocillarci abbiamo dovuto pagare anche l’acqua | volo Ryanair Bergamo-Bristol bloccato in pista per oltre 5 ore mentre si scatena la tempesta la rabbia dei passeggeri

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo da Bergamo a Bristol è rimasto bloccato in pista per oltre cinque ore a causa di una tempesta. I passeggeri non sono stati fatti scendere dall’aereo e hanno dovuto pagare per l’acqua in bottiglia per dissetarsi. Il ritardo nel decollo è stato causato dal maltempo e dalla congestione dello spazio aereo. La situazione ha provocato malcontento tra i passeggeri, che hanno vissuto ore di attesa senza possibilità di uscire dall’aereo.

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Oltre cinque ore chiusi all’interno di un aereo fermo in pista, senza la possibilità di scendere a terra e con l’obbligo di pagare l’acqua in bottiglia per potersi dissetare, in attesa di un decollo ritardato a causa del maltempo e della conseguente congestione dello spazio aereo. È quanto accaduto giovedì 28 maggio a circa 80 passeggeri, tra cittadini italiani e inglesi, a bordo del volo Ryanair in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bristol, nel Regno Unito. La cronaca dell’attesa a Orio al Serio. Come documentato dal Corriere, la tratta aerea era originariamente schedulata per il tardo pomeriggio, con partenza fissata alle 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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