I 121 passeggeri del volo EasyJet Milano-Manchester rimasti a terra | Abbiamo dovuto pagare hotel e un altro volo
Il volo EasyJet da Milano a Manchester del 10 aprile ha portato a 27 passeggeri a bordo, mentre altri 121 sono rimasti in aeroporto. I passeggeri che non sono riusciti a partire hanno dovuto sostenere spese per hotel e hanno prenotato un nuovo volo per la destinazione. La compagnia aerea non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla causa del problema.
Il volo EasyJet Milano Linate-Manchester del 10 aprile è decollato con 27 passeggeri a bordo, lasciandone 121 in aeroporto. Ognuno ha dovuto, quindi, trovare sistemazioni in hotel e un altro aereo per l'Inghilterra pagando di tasca loro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre 100 passeggeri del volo Milano-Manchester lasciati a terra: “Tre ore per i controlli, c’è chi si è sentito male”Domenica 12 aprile il volo Milano Linate-Manchester è decollato con a bordo 27 passeggeri invece dei 148 previsti.
Easyjet lascia a terra 122 persone del volo da Linate a Manchester, odissea dei passeggeri: "Malori e vomito"Easyjet ha lasciato a terra 122 persone del volo da Milano Linate a Manchester a causa di ritardi nei controlli di frontiera.