I 121 passeggeri del volo EasyJet Milano-Manchester rimasti a terra | Abbiamo dovuto pagare hotel e un altro volo

Il volo EasyJet da Milano a Manchester del 10 aprile ha portato a 27 passeggeri a bordo, mentre altri 121 sono rimasti in aeroporto. I passeggeri che non sono riusciti a partire hanno dovuto sostenere spese per hotel e hanno prenotato un nuovo volo per la destinazione. La compagnia aerea non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla causa del problema.