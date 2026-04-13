Oltre 100 passeggeri del volo Milano-Manchester lasciati a terra | Tre ore per i controlli c'è chi si è sentito male

Domenica 12 aprile il volo da Milano a Manchester ha partito con soli 27 passeggeri, invece dei 148 previsti, a causa di una lunga attesa ai controlli. Oltre 100 persone sono rimaste a terra, alcune delle quali si sono sentite male durante le tre ore di attesa. La compagnia ha spiegato che i ritardi sono stati causati da problemi ai controlli di sicurezza, che hanno rallentato le operazioni di imbarco.

Domenica 12 aprile il volo Milano Linate-Manchester è decollato con a bordo 27 passeggeri invece dei 148 previsti. Oltre 100 persone sono rimaste a terra a causa della lunga attesa per i nuovi controlli di frontiera e qualcuno si è sentito male.🔗 Leggi su Fanpage.it Il conducente del tram deragliato a Milano: “Mi sono sentito male”, accertamenti anche sullo scambio non attivatoHa detto di aver avuto un "malore" il conducente del tram deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano. Endrizzi grida “bomba” su un aereo, il calciatore arrestato all’istante: volo bloccato, passeggeri furiosiAssurdo episodio all'aeroporto di Jujuy, in Argentina: un calciatore del Gimnasia y Esgrima, Emiliano Endrizzi, è stato fatto scendere da un aereo in...