La principessa Elisabetta del Belgio ha conseguito la laurea presso l’Harvard University a Cambridge, nel Massachusetts. Durante la cerimonia, i genitori della laureata si sono mostrati molto emozionati, lasciando da parte formalità e protocolli. L’evento ha avuto un’atmosfera di grande affetto familiare, con i genitori che hanno manifestato orgoglio e gioia per il traguardo raggiunto dalla figlia.

U n’atmosfera di vibrante orgoglio e profonda intimità familiare ha avvolto il campus di Cambridge, nel Massachusetts, dove la principessa Elisabetta del Belgio ha celebrato la fine del suo percorso accademico alla Harvard University. La ventiquattrenne erede al trono e duchessa di Brabante ha conseguito il prestigioso Master in Public Policy presso la Harvard Kennedy School durante le cerimonie ufficiali svoltesi tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio. In prima fila, visibilmente commossi, i genitori re Filippo e la regina Mathilde hanno seguito ogni istante della proclamazione, visibilmente orgogliosi del traguardo raggiunto dalla figlia. Chi è la principessa Elisabetta del Belgio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non c'è nulla da fare, quando tua figlia si laurea anche un papà e una mamma royal si sciolgono e lasciano perdere i protocolli

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TRADIMENTO! AURORA E SOFI SCOPRE CHE LAURA E PAPI ANDY TRADISCE PAPÀ MIKE E MAMMA MONI LAS LUNAS!

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