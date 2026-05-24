Nel suo intervento, un commentatore televisivo ha affermato che quando la moglie ha iniziato a guadagnare di più, le persone gli chiedevano se fosse geloso. Ha aggiunto che il successo della partner è anche il suo. Ha inoltre sottolineato che i matrimoni durano quando entrambi si concedono libertà. Dal 21 maggio tornerà in esclusiva su Sky con la seconda stagione di una serie.

Com'è stato tornare alla guida di questa seconda edizione di Money Road? «L'anno scorso mi sono dovuto immergere piano piano in una nuova realtà e sono stato aiutato tantissimo dalla squadra perché credo molto nel lavoro di gruppo, che anche quest'anno è stato fantastico. A questo giro mi sono sentito ancora più a mio agio anche perché, dopo cinquemila dirette, ho finalmente capito che non deve essere per forza buona la prima». Si colpevolizza quando sbaglia? «Prima mi sentivo male se sbagliavo. Oggi sono più sereno, anche perché l'importante è tenere il filo e non dimenticarsi dell'empatia, anche se in Money Road la mia, di empatia, è controllata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabio Caressa: «Quando Benedetta Parodi ha iniziato a guadagnare più di me tutti mi chiedevano se fossi geloso, ma il successo di tua moglie è anche il tuo. I matrimoni durano quando entrambi si lasciano libertà»

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Fabio Caressa: «In un matrimonio occorre ritagliarsi i propri spazi di libertà, altrimenti diventa una zavorra. Quando mi chiedevano se fossi invidioso che Benedetta Parodi guadagnasse più di me dicevo che il suo successo era anche il mio»Dal 21 maggio torna in esclusiva su Sky con la seconda stagione di Money Road, il programma condotto da Fabio Caressa.

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