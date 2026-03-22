Italia motociclista si scontra con una bicicletta | non c’è stato nulla da fare L’assurda dinamica

Drammatico incidente in alta Umbria: lungo una strada provinciale tra Pietralunga e l’area di Montone uno scontro tra moto e bicicletta è costato la vita a un uomo di 57 anni. La tragedia si è consumata in tarda mattinata, trasformando in pochi secondi una normale percorrenza in un’emergenza totale, con i soccorsi scattati subito. Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, l’impatto è avvenuto intorno alle 11.30 sulla Sp 201, all’altezza della frazione San Biagio, nel territorio di Pietralunga. Il motociclista, classe 1969 e residente in zona, è morto sul colpo nonostante l’arrivo del 118. Il ciclista, invece, è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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