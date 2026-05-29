Hossain Sakil, un operaio bengalese di 26 anni, è morto dopo cinque giorni di agonia. Era rimasto ferito gravemente mentre effettuava lavori di manutenzione su una giostra a Lioni, in provincia di Avellino. La sua morte segue l’incidente avvenuto durante l’intervento di manutenzione. Sakil era in attesa di diventare padre. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Il giovane operaio era rimasto gravemente ferito durante lavori di manutenzione a Lioni. Non ce l’ha fatta Hossain Sakil, il giovane operaio bengalese di 26 anni rimasto gravemente ferito durante un intervento di manutenzione a una giostra a Lioni, in provincia di Avellino. Dopo cinque giorni di ricovero in condizioni disperate presso l’ospedale Moscati di Avellino, il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha gettato nel dolore non soltanto la sua famiglia, ma anche l’intera comunità irpina che nelle ultime ore aveva continuato a sperare in un miglioramento. Il giovane era stato colpito alla testa durante alcune prove tecniche effettuate all’interno del luna park allestito per la tradizionale fiera di San Bernardino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Non ce l’ha fatta Hossain Sakil: morto dopo 5 giorni di agonia l’operaio ferito sulla giostra, stava per diventare papà

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