Caso Cocci chiuse le indagini | accuse di revenge porn violenza privata diffamazione

La procura di Prato ha concluso le indagini sul cosiddetto “caso Cocci”, che riguarda accuse di revenge porn, violenza privata e diffamazione. Le indagini sono state chiuse e nei confronti di un professionista con incarichi politici è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini. La vicenda riguarda presunti comportamenti illeciti collegati a questioni di natura personale e pubblica.

Prato, 18 marzo 2026 – La procura della Repubblica presso il tribunale di Prato comunica di aver concluso le investigazioni sul “ caso Cocci ”, e che è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un professionista politicamente impegnato. A suo carico sono ipotizzati diversi reati: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), tentativo di violenza privata ai danni di un altro professionista all’epoca candidato alle elezioni regionali, nonché diffamazione ai danni della stessa persona e di un membro della Camera dei Deputati. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati tra settembre 2024 e settembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Cocci, chiuse le indagini: accuse di revenge porn, violenza privata, diffamazione Articoli correlati Caso Signorini-Corona, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge pornMilano, 29 gennaio 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, l'ex manager del modello Antonio Medugno interrogato oggi... Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genereUno dei principali rischi legati alla vita digitale è senza dubbio il revenge porn: il 62% degli italiani, secondo la Relazione al Parlamento del... Una selezione di notizie su Caso Cocci Caso Cocci, il ‘filone’ massonico. L’ipotesi di soci o logge segrete. Belgiorno e le pec ai vertici di FdIPrato, 5 ottobre 2025 – Il filo di Arianna potrebbero essere le impronte digitali. O almeno questo sperano gli investigatori che stanno mettendo ai raggi X le lettere anonime diffamanti nei confronti ... lanazione.it Caso Cocci, la Procura prende le impronte digitali agli ex consiglieri di Fratelli d’ItaliaPrato, 1 ottobre 2025 – Potrebbero essere le analisi forensi a sbloccare l'inchiesta sul caso di tentata estorsione contro Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di ... lanazione.it