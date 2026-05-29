No al rinnovo Marotta lo fa ancora | gratis all’Inter

L'Inter ha annunciato di aver ingaggiato nuovamente un calciatore senza pagare un trasferimento. La firma è stata effettuata senza costi di acquisto, confermando la strategia di acquisire giocatori a parametro zero. La società ha comunicato l’accordo con il giocatore, che già in passato ha vestito la maglia nerazzurra. La scelta di rinnovare il contratto si inserisce nella politica di rafforzamento senza esborsi immediati. La firma è avvenuta senza dettagli finanziari resi pubblici.

L’Inter sa già che dovrà mettere mano alla difesa. Non per rivoluzionarla, ma per iniziare un ricambio che ormai sembra inevitabile. Alcuni senatori sono in scadenza e andranno via e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da mesi per individuare profili capaci di garantire continuità. E quando si parla di occasioni di mercato, il pensiero corre subito a Beppe Marotta. Negli ultimi anni il dirigente interista ha costruito una parte importante dei successi nerazzurri proprio attraverso operazioni a parametro zero. Giocatori arrivati senza costi di cartellino e trasformati in pilastri della squadra. Una strategia che continua a rappresentare uno dei punti di forza del club. 🔗 Leggi su Sportface.it

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